Общество

Псковское УФНС приглашает налогоплательщиков на тематические вебинары

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области приглашает граждан на тематические вебинары, которые пройдут в налоговых органах региона в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Тематика вебинаров предназначена для всех категорий налогоплательщиков: юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Традиционно спланированные мероприятия проводятся в порядке оказания государственной услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков по актуальным вопросам налогового законодательства.

В ходе вебинаров специалисты инспекций разъяснят порядок рассмотрения заявлений о предоставлении льгот по транспортному и земельному налогам организаций в связи с переходом на бездекларационный порядок исчисления земельного и транспортного налогов с 2021 года, расскажут о новом налоговом режиме для самозанятых – «Налог на профессиональный доход», который в Псковской области начинает действовать с 1 июля.

Особое внимание будет уделено вопросам работы с налогоплательщиками региона в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а именно - освобождению от уплаты налогов и взносов за 2 квартал 2020 года пострадавших категорий налогоплательщиков в соответствии с Федеральным законом №172-ФЗ от 08.06.2020.

Напомнят налогоплательщикам и о декларационной кампании, которая продлится до 30 июля, а также подскажут, как подать декларацию по форме 3-НДФЛ из «Личного кабинета для физических лиц».

Выбрать необходимую тематику можно, ознакомившись с графиками проведения вебинаров территориальными налоговыми органами в июле, перейдя по активной ссылке и зарегистрировавшись в качестве участника.