Общество

25 тысяч граждан уже проголосовали по поправкам в Конституцию

25 тысяч граждан, живущих в труднодоступных районах страны, уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Как передает корреспондент Псковской Лента Новостей, такая информация была озвучена на пресс-конференции по вопросу организации общественного наблюдения за процедурой общероссийского голосования на территории Псковской области.

Как сообщил член Общественной палаты РФ Андрей Царев, обеспечивать наблюдение за ходом голосования в субъектах РФ будут не менее 500 тысяч человек. «По прогнозам, не менее полумиллиона наблюдателей будут работать в участковых комиссиях», - отметил он. Кроме того, по словам Андрея Царева, к настоящему времени по территории России принято 1,5 млн заявлений от граждан по поводу формы голосования за поправки в Конституцию.

Напомним, помимо основного дня - 1 июля, они могут проголосовать досрочно — с 25 по 30 июня. Голосование будет проходить не только на участках, но и на дому. Кроме того, ряд пунктов голосования будет организован на улице, в непосредственной близости от участков. Кроме того, у граждан есть возможность проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания — по заявлениям, которые можно было подать в период с 5 по 21 июня.

Москва и Нижегородская область участвуют в эксперименте по дистанционному голосованию.