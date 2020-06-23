Общество

Инициатор создания музея оккупации в Пскове рассказал, каким он его видит

Руководитель фонда «Достоверная история» историк, писатель, один из инициаторов создания в Пскове музея оккупации Юрий Алексеев в ходе разговора с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любовью Кузнецовой поделился своим видением того, как должен выглядеть такой музей.

Он напомнил, что в 2017 году в регионе прошел архитектурный конкурс эскизов на проекты мемориализации «Шталага». Наибольший интерес вызвал тогда проект Юрия Ширяева, который подразумевал строительство подземного сооружения, которое могло бы сочетать мемориальные и экспозиционные функции. Однако на воплощение данной идеи в жизнь требовалось порядка 50 млн рублей, поэтому от проекта пришлось отказаться.

Более близким к реалиям выглядит идея разместить музей в подвале дома по улице Ленина, 3, где размещался псковский внешний отдел эстонской полиции безопасности СД, включая отдел гестапо. В общей сложности, этот проект обойдется в сумму порядка 15 млн рублей (стоимость подвала составляет 5,3 млн рублей, 5 млн рублей требуется на ремонт и еще столько же - на экспозицию). Не исключено, что организаторы обратятся не только к грантовой помощи, но также и к благотворительным сборам от жителей региона, многие из которых знают о зверствах фашистов в Пскове и окрестностях не понаслышке.

Юрий Алексеев подчеркнул, что созданию музея должна предшествовать долговременная планомерная научно-исследовательская работа, в первую очередь. Львиную долю экспозиции займут фотографии (их у исследователей скопилось более 3,5 тысяч) и документы - акты, уголовные дела.

«Если что-то найдем - будет супер, но это не будет заново пошитая форма немецкого эсэсовца, не слепленный из пластика MP 40, - делится своим мнением историк. - Я этого там не вижу вообще. Основа - фотографии и документы». Кроме того, по словам Юрия Алексеева, было бы актуально использовать в новом музее передовые технологии дополненной реальности, создающие ощущение погруженности в военное время.

Создатели музея заручились поддержкой многих людей, неравнодушных к теме сохранения памяти и заинтересованных в реализации проекта. Юрий Алексеев поблагодарил за помощь губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, известных российских и немецких историков, поисковиков, музейщиков. «Люди помогут нам своими знаниями, методологией - это главное, - уверен он. - Мы не останемся в одиночестве - лучшие специалисты нас поддержат».