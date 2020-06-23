Общество

Всероссийская акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября

Всероссийская акция «Диктант Победы» в этом году состоится 3 сентября, рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

В ходе встречи с победителями «Диктанта Победы»-2019 в Госдуме, которые приехали из Краснодарского края, Татарстана и Якутии, Самарской, Белгородской, Калужской, Саратовской и Тамбовской областей, парламентарий напомнил, что «Диктант Победы» будет проводиться уже во второй раз. «Это дата завершения Второй мировой войны. Я надеюсь, что вы тоже примете участие, и, может быть, кто-то из вас снова окажется в числе победителей», — сказал Хинштейн.

В 2019 году тест прошли свыше 150 тысяч человек, из которых максимальный балл набрали порядка 5,5 тысяч участников. Победителям, которые ответили на все вопросы быстрее остальных 22 июня прошлого года вручили памятные подарки.

Ожидается, что в 2020 году участников акции станет больше в несколько раз, так как «Диктант Победы» хотят провести во всех населенных пунктах России, где живет больше пяти тысяч человек. Кроме того, в этом году о готовности принять участие в «Диктанте Победы» заявили более 35 стран, в том числе все страны антигитлеровской коалиции, государства Западной и Восточной Европы, участвовавшие в войне, все страны СНГ, а также Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и другие.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что в 2020 году к организации и проведению исторической акции «Диктант Победы» присоединились Министерство обороны и Росгвардия.

Акция проводится совместно с Министерством образования и науки, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, «Волонтёрами Победы», Российским Союзом ветеранов, Россотрудничеством и Рособрнадзором. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России».