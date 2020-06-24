Общество

Следователи устанавливают родственников погибшего от рук нацистов в Моглино бойца

Следователи совместно со специалистами продолжают проводить поисковые мероприятия на месте массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В настоящее время на месте раскопок обнаружены скелетированные останки 10 человек, а также солдатский медальон с сохранившейся до наших дней идентификационной запиской, выполненной на стандартном бланке тех времен.

Сейчас следователи с поисковиками устанавливают родственников этого бойца, который был мобилизован на фронт из Ульяновска.

Псковская область входит в перечень субъектов РФ, чьи территории были временно оккупированы в период Великой Отечественной войны, и, по рассекреченным архивным данным УФСБ России по Псковской области, в регионе имеются места массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов. Новое захоронение обнаружено в ходе запланированных работ по поиску и эксгумации останков мирных жителей в рамках реализации проекта «Без срока давности», целью которого является сохранение исторической памяти о жертвах мирного населения.