Общество

Пскович просит разбить парк в районе улиц Шестака и Доставалова

Пскович пожаловался на нехватку парковых зон на Завеличье. Обращение опубликовано 26 июня на сайте губернатора области.

Автор письма просит рассмотреть возможность разбивки парковой зоны в районе военного городка, на улицах Шестака и Майора Доставалова. «Раньше люди гуляли на поле, но теперь там началось строительство новой инфекционной больницы, и жители микрорайона лишены возможности отдыхать на природе рядом с домом», - написал в обращении Антон Масальский.

«Места еще много, но оно все не облагорожено и не подходит для культурного отдыха с детьми. Наш микрорайон, наверное, самый "детский" по численности подрастающего поколения - было бы очень здорово увидеть здесь хороший зеленый парк», - считает автор обращения.