Общество

Около 350 тонн мусора вывез регоператор с острова Залита

С острова Залита увезли порядка 1000 кубометров (около 350 тонн) мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО.

«Талабские острова - одна из святынь Псковской земли, притягивающая сотни туристов и паломников со всего мира. В летний сезон многолюднее всего на острове Залита, известному благодаря жизни старца Николая Гурьянова. К тому же, в теплое время года сюда приезжают дачники, и население увеличивается до 1000 человек (постоянно на острове живут 140). Одних привлекают святые места, других — живописные виды: дикая природа, лазурные берега, удивительные рассветы и закаты, необъятное Псковское озеро. И вся эта сказочная картина рисковала кануть в лету», - отметили в компании. Еще в 90-е годы XX века на острове Залита начала образовываться стихийная свалка, с годами она росла в геометрической прогрессии.

Десятки лет люди выбрасывали прямо в поле на берегу озера различные отходы - остатки от вырубки деревьев, ветки, строительный мусор, оставшийся от разборов старых зданий, бытовые отходы, нашли там и два автомобиля, водонапорную башню.

«Свалка появилась после того, как был ликвидирован колхоз имени «Залита». До этого здесь была техника, которая позволяла содержать в порядке и чистоте остров. Место было божественно красивое, здесь устраивали пикники, различные гулянья», - вспомнила консультант комитета межмуниципального экономического развития администрации Псковского района Марина Знаменская.

Марина Знаменская

Спустя 30 лет ситуация достигла апогея - 3000 тыс. кв. береговой линии превратились в огромную несанкционированную свалку.

«Первый раз я оказался на острове в сентябре 2018 года, когда мы с волонтерами производили уборку мусора. Тогда и увидели эту большую свалку. Масштаб трагедии поразил, — рассказал директор филиала ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст. — Тогда и встал вопрос ликвидации этой свалки, но возникла проблема — наличие плавсредства, которое смогло бы доставить сюда спецтехнику, бункеры».

Сергей Пайст

С учётом географии населенного пункта задача, и правда, оказалась не из простых. Найти необходимое плавательное средство для ликвидации гор мусора в заповедной зоне Псковской области удалось только к лету 2020 года.

Масштабный беспрецедентный проект стартовал в начале июня. Регоператор нанял баржу грузоподъемностью 600 тонн, на нее погрузили спецтехнику — мультилифт на базе МАЗа и экскаватор, 9 бункеров открытого типа объемом 37 кубов каждый. К процессу ликвидации свалки, площадь которой составляла 1500 кв. м, подключились сотрудники «Экопрома», компании «Мехуборка Псков» и сторонних организаций.

Работы велись непрерывно на протяжении трех недель: экскаватор собирал отходы, грузил их в бункеры, КАМАЗ отвозил их на баржу, плавсредство доставляло ее на материк. Там бункеры сгружали и отвозили на свалку, после чего снова возвращали на остров.

Флотилия сделала более 5 рейсов, причем погодные условия порой были довольно жесткими — попадали и в грозу, и в ливень, и в град. «Организация, которая предоставила услуги по передвижению по воде баржи, сработала очень профессионально, следила за метеосводками МЧС, находила «окна» между грозами и удачно доставляла бункеры с ТКО на большую землю», - подчеркнул Сергей Пайст.

В процессе работ проливные дожди сменяло палящее солнце, но «ликвидаторы» свалки продолжали трудиться, несмотря ни на что. После уборки верхнего слоя мусора стало понятно, что объемы ТКО гораздо больше предполагаемых — часть отходов уже вросла в землю. В результате слаженной работы сотрудников всех задействованных организаций уже к середине июня от свалки не осталось и следа. Работникам оставалось сделать последние штрихи — подобрать мелкий мусор и сделать подсыпку участка. Для этих целей на остров завезли 50 куб. м песка.

За время ликвидации свалки регоператор доставил на остров Залита и пожарную машину, оказав содействие администрации Псковской области. Эту технику давно ждала добровольная пожарная команда «Залита». Ранее в распоряжении добровольцев была пожарная машина, но она пришла в негодность. По решению губернатора Михаила Ведерникова команде был направлен ГАЗ-66.

Теперь пожарная безопасность на островной территории обеспечена — машина есть, а свалка, которая являлась потенциальным источником возгорания, исчезла. С острова увезли порядка 1000 кубометров мусора, или около 350 тонн.

«Все жители острова очень рады, что эти горы мусора наконец исчезли. Раньше мы пытались убрать свалку своими силами, но это нереально. Вы молодцы, спасибо большое», — обратилась к представителям регоператора социальный работник, общественный помощник губернатора Псковской области Наталья Сычева.

Наталья Сычева​​​​​​​

В уборке местные жители не принимали участие, а вот планы по использованию очищенной территории у них есть — либо фруктовый сад посадить, либо рощу.

Однако остается открытым вопрос появления нового несанкционированного места накопления — представители местной администрации и регоператора опасаются, что люди продолжат по привычке носить отходы на берег. Дело в том, что регулярный вывоз твердых коммунальных отходов с острова Залита организован, а вот понимания, что делать со строительным и другим мусором, не относящимся к ТКО, нет.

«Мусор ведь не появляется из ниоткуда. И свалка в этом прекрасном месте появилась именно в результате жизнедеятельности людей. Местной администрации нужно подумать, что делать с такого рода отходами, чтобы на острове не появлялись новые несанкционированные места накопления отходов», - считает Сергей Пайст.

Он выразил надежду, что впредь люди будут ценить место, в котором живут, и прекратят складировать мусор на берегу Псковского озера. «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Хотелось бы, чтобы здесь было чисто всегда», - заключил директор «Экопрома».