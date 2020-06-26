Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
План Б Что происходит на Инженерной?
Куплю Т-34. Дорого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Глава ФНПР посетит Псков
Рейтингомер: Момент истины
Совершенно другой
Где заправить Кондиционер
 
 
 
ещё Общество 26.06.2020 14:380 Похолодание придет в Псковскую область в конце июня 26.06.2020 19:510 Масочный режим в Псковской области продлен до 14 июля 26.06.2020 19:320 Фитнес-клубы и спортцентры возобновят работу в Псковской области 26.06.2020 19:021 Около 350 тонн мусора вывез регоператор с острова Залита 26.06.2020 18:350 Общероссийское голосование продолжается в Псковской области 26.06.2020 18:230 До 32 градусов прогреется воздух в Псковской области в субботу
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1723 Пляски на костях в фуражке Гитлера 23.06.2020 23:342 Девушка погибла после падения с многоэтажки на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 19.06.2020 21:599 Ефремов не выйдет живым из тюрьмы, заявил судимый актер Долинский 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 19.06.2020 16:004 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Около 350 тонн мусора вывез регоператор с острова Залита

26.06.2020 19:02|ПсковКомментариев: 1

С острова Залита увезли порядка 1000 кубометров (около 350 тонн) мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО.

«Талабские острова - одна из святынь Псковской земли, притягивающая сотни туристов и паломников со всего мира. В летний сезон многолюднее всего на острове Залита, известному благодаря жизни старца Николая Гурьянова. К тому же, в теплое время года сюда приезжают дачники, и население увеличивается до 1000 человек (постоянно на острове живут 140). Одних привлекают святые места, других — живописные виды: дикая природа, лазурные берега, удивительные рассветы и закаты, необъятное Псковское озеро. И вся эта сказочная картина рисковала кануть в лету», - отметили в компании. Еще в 90-е годы XX века на острове Залита начала образовываться стихийная свалка, с годами она росла в геометрической прогрессии.

Десятки лет люди выбрасывали прямо в поле на берегу озера различные отходы - остатки от вырубки деревьев, ветки, строительный мусор, оставшийся от разборов старых зданий, бытовые отходы, нашли там и два автомобиля, водонапорную башню.

«Свалка появилась после того, как был ликвидирован колхоз имени «Залита». До этого здесь была техника, которая позволяла содержать в порядке и чистоте остров. Место было божественно красивое, здесь устраивали пикники, различные гулянья», - вспомнила консультант комитета межмуниципального экономического развития администрации Псковского района Марина Знаменская.

Марина Знаменская

Спустя 30 лет ситуация достигла апогея - 3000 тыс. кв. береговой линии превратились в огромную несанкционированную свалку.

«Первый раз я оказался на острове в сентябре 2018 года, когда мы с волонтерами производили уборку мусора. Тогда и увидели эту большую свалку. Масштаб трагедии поразил, — рассказал директор филиала ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст. — Тогда и встал вопрос ликвидации этой свалки, но возникла проблема — наличие плавсредства, которое смогло бы доставить сюда спецтехнику, бункеры».

Сергей Пайст

С учётом географии населенного пункта задача, и правда, оказалась не из простых. Найти необходимое плавательное средство для ликвидации гор мусора в заповедной зоне Псковской области удалось только к лету 2020 года.

Масштабный беспрецедентный проект стартовал в начале июня. Регоператор нанял баржу грузоподъемностью 600 тонн, на нее погрузили спецтехнику — мультилифт на базе МАЗа и экскаватор, 9 бункеров открытого типа объемом 37 кубов каждый. К процессу ликвидации свалки, площадь которой составляла 1500 кв. м, подключились сотрудники «Экопрома», компании «Мехуборка Псков» и сторонних организаций.

Работы велись непрерывно на протяжении трех недель: экскаватор собирал отходы, грузил их в бункеры, КАМАЗ отвозил их на баржу, плавсредство доставляло ее на материк. Там бункеры сгружали и отвозили на свалку, после чего снова возвращали на остров.

Флотилия сделала более 5 рейсов, причем погодные условия порой были довольно жесткими — попадали и в грозу, и в ливень, и в град. «Организация, которая предоставила услуги по передвижению по воде баржи, сработала очень профессионально, следила за метеосводками МЧС, находила «окна» между грозами и удачно доставляла бункеры с ТКО на большую землю», - подчеркнул Сергей Пайст.

В процессе работ проливные дожди сменяло палящее солнце, но «ликвидаторы» свалки продолжали трудиться, несмотря ни на что. После уборки верхнего слоя мусора стало понятно, что объемы ТКО гораздо больше предполагаемых — часть отходов уже вросла в землю. В результате слаженной работы сотрудников всех задействованных организаций уже к середине июня от свалки не осталось и следа. Работникам оставалось сделать последние штрихи — подобрать мелкий мусор и сделать подсыпку участка. Для этих целей на остров завезли 50 куб. м песка.

За время ликвидации свалки регоператор доставил на остров Залита и пожарную машину, оказав содействие администрации Псковской области. Эту технику давно ждала добровольная пожарная команда «Залита». Ранее в распоряжении добровольцев была пожарная машина, но она пришла в негодность. По решению губернатора Михаила Ведерникова команде был направлен ГАЗ-66.

Теперь пожарная безопасность на островной территории обеспечена — машина есть, а свалка, которая являлась потенциальным источником возгорания, исчезла. С острова увезли порядка 1000 кубометров мусора, или около 350 тонн.

«Все жители острова очень рады, что эти горы мусора наконец исчезли. Раньше мы пытались убрать свалку своими силами, но это нереально. Вы молодцы, спасибо большое», — обратилась к представителям регоператора социальный работник, общественный помощник губернатора Псковской области Наталья Сычева.

Наталья Сычева​​​​​​​

В уборке местные жители не принимали участие, а вот планы по использованию очищенной территории у них есть — либо фруктовый сад посадить, либо рощу.

Однако остается открытым вопрос появления нового несанкционированного места накопления — представители местной администрации и регоператора опасаются, что люди продолжат по привычке носить отходы на берег. Дело в том, что регулярный вывоз твердых коммунальных отходов с острова Залита организован, а вот понимания, что делать со строительным и другим мусором, не относящимся к ТКО, нет.

«Мусор ведь не появляется из ниоткуда. И свалка в этом прекрасном месте появилась именно в результате жизнедеятельности людей. Местной администрации нужно подумать, что делать с такого рода отходами, чтобы на острове не появлялись новые несанкционированные места накопления отходов», - считает Сергей Пайст.

Он выразил надежду, что впредь люди будут ценить место, в котором живут, и прекратят складировать мусор на берегу Псковского озера. «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Хотелось бы, чтобы здесь было чисто всегда», - заключил директор «Экопрома».

Теги: #свалка #ТКО #мусор #Регоператор #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 689 человек
26.06.2020, 19:510 Масочный режим в Псковской области продлен до 14 июля 26.06.2020, 19:390 Псковские творческие коллективы могут вернуться к репетициям 26.06.2020, 19:320 Фитнес-клубы и спортцентры возобновят работу в Псковской области 26.06.2020, 19:250 Горводоканал ликвидирует нештатную ситуацию на реке Пскове
26.06.2020, 19:210 Минздрав продлил действие старых правил медосмотра водителей 26.06.2020, 19:021 Около 350 тонн мусора вывез регоператор с острова Залита 26.06.2020, 18:420 От 2 до 4 машин КДМ задействовано в поливе улиц Пскова 26.06.2020, 18:350 Общероссийское голосование продолжается в Псковской области
26.06.2020, 18:300 В Пскове пенсионер подозревается в убийстве супруги лопатой 26.06.2020, 18:230 До 32 градусов прогреется воздух в Псковской области в субботу 26.06.2020, 18:120 Выходцы из Южной Америки задержаны при попытке пересечь границу РФ в Псковской области 26.06.2020, 18:093 Фотографии семей с «особыми» детьми украсят выставку в Острове
26.06.2020, 17:582 Павел Грудинин судился с соцсетью «ВКонтакте», но проиграл 26.06.2020, 17:460 Горькая ликвидация лучше сладкой убыточности? 26.06.2020, 17:354 Глава администрации Пскова проголосовал по поправкам в Конституцию 26.06.2020, 17:283 Елена Бибикова: 100%-ного рецепта для решения проблемы нехватки кадров в медицине не существует
26.06.2020, 17:121 Власти Великих Лук: Поправки в Конституцию помогут нам сохранить культурное наследие 26.06.2020, 17:010 В Порховском районе с начала года назначено 17 пенсий по инвалидности 26.06.2020, 16:4710 Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку по делу «Седьмой студии» 26.06.2020, 16:450 Сбербанк и Росреестр зарегистрировали миллион сделок с недвижимостью в электронном виде
26.06.2020, 16:401 Отчет главы Пскова и две законодательных инициативы рассмотрят депутаты гордумы 26.06.2020, 16:290 «Особенное» голосование по поправкам в Конституцию организовано на Талабских островах 26.06.2020, 16:0711 Самоизоляцию для пожилых людей и беременных женщин отменят в Псковской области 26.06.2020, 16:042 Андрей Козлов: Россия – серьезное государство со своей историей и суверенитетом
26.06.2020, 15:550 35 пунктов для сдачи ЕГЭ будут открыты в Псковской области 26.06.2020, 15:510 Благодаря ОНФ в куньинской деревне Прихабы появилась вода 26.06.2020, 15:450 Александр Нестерук прокомментировал ситуацию с COVID-19 на Великолукском мясокомбинате 26.06.2020, 15:400 Псковская область опустилась на 35 место в антинаркотическом рейтинге России
26.06.2020, 15:351 Муниципальные бани откроются в Псковской области 26.06.2020, 15:330 Музеи и экскурсоводы возобновят работу в Псковской области 26.06.2020, 15:290 Названы благополучные по коронавирусу районы Псковской области 26.06.2020, 15:243 Псковский губернатор: Наблюдается устойчивая тенденция по снижению распространения COVID-19
26.06.2020, 15:200 Пскович оплатил штраф в 250 тысяч рублей за получение взятки 26.06.2020, 15:080 Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области проходит без нарушений 26.06.2020, 15:001 «Акценты» Донецкого: Перерытый Псков, казус «Гельдтухи» и «Цой жив» 26.06.2020, 14:560 26 жалоб на действия коллекторов поступило в псковское УФССП
26.06.2020, 14:420 «Собственной персоной» с Еленой Бибиковой. ВИДЕО 26.06.2020, 14:380 Похолодание придет в Псковскую область в конце июня 26.06.2020, 14:355 Более 46 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию 26.06.2020, 14:2113 Адвокаты Светланы Прокопьевой ходатайствовали об исключении экспертизы из материалов дела
26.06.2020, 14:121 Елена Бибикова: Приемные семьи для пожилых людей - очень важная тема для псковского региона 26.06.2020, 14:030 В псковский Ледовый дворец поступила современная ледозаливочная машина 26.06.2020, 14:030 Гдовская прокуратура добилась блокировки сайтов с инструкциями по замедлению счетчиков 26.06.2020, 13:591 В псковской Росгвардии рассказали, как защитить квартиру от кражи летом
26.06.2020, 13:460 Антон Минаков выразил свое отношение к поправкам в Конституцию 26.06.2020, 13:460 Как выбрать первый тариф для смартфона и не прогадать? 26.06.2020, 13:412 Зампредседателя Псковского облсовпрофа выделил поправку о госслужащих 26.06.2020, 13:285 Стало известно о многочисленных нарушениях в великолукской поликлинике
26.06.2020, 13:230 Пскович просит разбить парк в районе улиц Шестака и Доставалова 26.06.2020, 13:230 Путин выступит с обращением к выпускникам 27 июня 26.06.2020, 13:180 Открылось водное сообщение с Талабскими островами  26.06.2020, 13:150 Обсуждение поправок в Трудовой кодекс проходит в Псковской области
26.06.2020, 13:140 Главврач Пушкиногорской больницы госпитализирован с пневмонией 26.06.2020, 13:130 В Пскове будет перекрыт перекресток улиц Фабрициуса и Металлистов 26.06.2020, 13:073 8 тестов на коронавирус одному человеку делать недопустимо - Михаил Ведерников 26.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Бибиковой
26.06.2020, 12:516 Главврач Великолукской межрайонной больницы написала заявление об увольнении 26.06.2020, 12:470 Лидер движения Street Workout в Псковской области проголосовал по поправкам в Конституцию 26.06.2020, 12:400 550 жителей Псковской области с коронавирусом лечатся дома 26.06.2020, 12:400 На госуслугах появилась памятка о действиях в случае домашнего насилия
26.06.2020, 12:310 Житель Гдовского района приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов 26.06.2020, 12:224 В Псковскую область приедут около 1,5 тысяч военнослужащих для строительства инфекционной больницы 26.06.2020, 12:070 Красногородец получит жилье по решению суда 26.06.2020, 12:006 Александр Козловский: Конституция - фундамент нашего государства
26.06.2020, 11:550 Дважды за сутки столкнулись автомобили на одном из перекрестков Пскова 26.06.2020, 11:530 Псковская городская поликлиника информирует о графике работы 1 июля 26.06.2020, 11:511 Кирилла Серебренникова признали виновным по делу о хищении 129 млн рублей 26.06.2020, 11:500 О спасении деревенского храма в Псковском районе рассказал телеканал «Спас». ВИДЕО
26.06.2020, 11:400 Проект для школьников «Билет в будущее» стартует в Псковской области 26.06.2020, 11:371 Игорь Дитрих: Все поправки в Конституцию - под номером один 26.06.2020, 11:350 Молоко, творог и не только: какие продукты «Прасковьи Молочковой» в «Магнитах» можно приобрести со скидкой 26.06.2020, 11:291 Детские лагеря начнут работу в Псковской области с 15 июля
26.06.2020, 11:270 Три автомашины столкнулись на Ленинградском шоссе в Пскове. ФОТО 26.06.2020, 11:210 Минобрнауки планирует проводить всероссийский онлайн-выпускной ежегодно 26.06.2020, 11:170 45 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 26.06.2020, 11:152 С памятника на могиле Леона Поземского в Пскове исчезла табличка
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.