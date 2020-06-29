Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эи минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска: ослабление ограничительных мер на фоне высокой статистики по COVID-19, строительство новой инфекционной больницы в Псковской области, стартовавшее голосование по поправкам в Конституцию РФ, рабочая встреча нового председателя облсовпрофа Игоря Иванова с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым.

Ведут эфир Константин Калиниченко Надежда Назаренко. Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.