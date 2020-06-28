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Общество

Псковская гордума в 2019 году сократила расходы более чем на 5 млн рублей

30.06.2020 10:31|ПсковКомментариев: 0

Расходы Псковской городской Думы за 2019 год сократились на 5 млн 619 тысяч рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

«В июне 2019 года после проведения детального анализа сметы бюджета Псковской городской Думы я вышла с предложением к депутатам Псковской городской Думы уменьшить лимиты Псковской городской Думы на 500 тысяч рублей. На сессии 14 июня 2019 года лимиты гордумы были уменьшены на 500 тысяч рублей за счет командировочных расходов и представительских расходов. Средства были направлены на выполнение текущего ремонта пищеблока в средней школе № 18 и выполнение текущего ремонта учебного класса в средней школе №1», - напомнила Елена Полонская.

Последующий анализ позволил уменьшить лимиты еще на 2,2 млн рублей. Деньги были сэкономлены по результатам размещения муниципального контракта с ГТРК «Псков», а также за счет невостребованных средств на проведение 39-х Ганзейских Дней в связи с несостоявшимся аукционом на капремонт фасада здания по улице Некрасова, 14. Данную экономию направили на ремонт кровли школы №23, кабинета физики и инвентарной «кикоинского класса» в школе №1, а также на ремонт кровли детского сада №52.

На 30-й сессии гордумы были на 1 млн 617 тысяч рублей уменьшены лимиты гордумы на выплату суточных при командировках главы города Пскова, выплату единовременного пособия муниципальным служащим при выходе на пенсию и расходы общегородского назначения в связи с экономией средств. Данная экономия направлена на ремонт концертного зала ДМШ №5, на установку теневых навесов и устройство грунтовой площадки в детском саду №11 и на установку теневых навесов в саду №32.

Итого смета Псковской городской Думы с мая 2019 года по декабрь 2019 года уменьшена на 4 млн 369 тысяч рублей. Всего за 2019 год Смета была уменьшена на 5 млн 619 тысяч рублей.

В декабре 2019 года состоялся депутатский выезд в муниципальные образовательные учреждения города Пскова с целью контроля за использованием денежных средств, выделенных за счет экономии расходов гордумы. По итогам выезда депутаты высоко оценили эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых в учреждения образования, и отметили, что благодаря активности руководителей образовательных учреждений и городского управления образования средства городского бюджета удалось направить на решение первоочередных проблем школ и детских садов.

В декабре 2019 года в Псковской городской Думе образовалась экономия, которая составила 473 тысячи рублей. 200 тысяч рублей удалось сэкономить Думе в ходе проведения конкурсных процедур, а также за счет отказа от проведения новогоднего приема главы Пскова выдающихся деятелей города. Еще 273 тысячи рублей были предназначены на ремонт помещений городской Думы.

Глава города предложила депутатам направить эти средства на покупку подарков для многодетных семей. Это предложение было единогласно поддержано депутатами Псковской городской Думы. В итоге подарки были вручены 125 многодетным семьям медицинских работников. Елена Полонская поблагодарила своих коллег за поддержку ее инициатив по эффективному расходованию средств гордумы.

Теги: #Гордума #ОМСУ #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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