Общество

Пускать родителей на брачную церемонию попросил губернатора пскович

Пскович попросил смягчить противоэпидемические ограничения и разрешить родителям присутствовать во время церемонии бракосочетания их детей. Соответствующее обращение к губернатору он разместил на портале губернатор60.рф.

«Я понимаю, что сейчас режим ограничений. Но почему на регистрацию брака не могут попасть родители, ведь это всего лишь 4 человека, которые в любом случае тесно общаются с брачующимися. Тем более, что во Дворце бракосочетания есть зал на 40 человек, а при этом регистрацию проводят в малом зале (на 20 человек), в который разрешен доступ только трем (молодоженам и человеку, который регистрирует)», - написал он.

Автор сообщения уверен, что «присутствие шести близких человек в помещении, рассчитанном на 40 человек, трудно назвать массовым мероприятием». Он отметил, что родители не могут увидеть самый торжественный момент бракосочетания их детей, и поинтересовался, когда же снимут это ограничение.

Официального ответа на вопрос пока нет.