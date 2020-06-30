Общество

Работы на аварийных склонах Снетогорского монастыря в Пскове начнутся в ноябре

Аварийные склоны у Снетогорского монастыря в Пскове сейчас взяты в собственность области. Изыскания на проведение работ уже идут, сами работы начнутся в ноябре текущего года, сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон во время рабочего совещания по вопросу деятельности автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Все складывается не так быстро, как хотелось бы, но в ноябре мы уже приступим к работе на склонах», - сказал митрополит Тихон, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотел бы поблагодарить всех за помощь в этом непростом деле - реставрации старинных и древних памятников Псковщины. За год проведена большая работа. В Псково-Печерском монастыре также есть опасные склоны. Там работы уже ведутся и близки к завершению», - рассказал владыка.

Он отметил, что в этом году на проектном-сметную документацию было выделено 620 млн рублей, в результате слаженных работ удалось сэкономить 308 млн рублей. «Сэкономленные средства я предлагаю направить на аварийные работы на памятниках региона. Нужно действовать рачительно, заботливо сберегая и средства государства, и жертвователей. Работа в Псковской области на долгие годы, но это абсолютно необходимая работа», - заключил митрополит Тихон.