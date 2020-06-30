Общество

27 псковских семей поделились своими инициативами и идеями

27 семей из Пскова и районов области поделились своими инициативами и идеями. Об этом рассказала начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Олеся Назарой 30 июня на пресс-конференции в общественном пресc-центре Псковской Ленты Новостей.

В Псковской области 21 июня стартовал первый региональный онлайн-форум молодых семей. Форум должен стать коммуникационной площадкой для молодых семей из всех районов региона.

Для участников мероприятия проводятся тематические лекции, для детей - творческие занятия. Основная задача - работа над проектами, позволяющими решить проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи.

По словам Олеси Назарой, молодые семьи — очень мотивированная группа людей, которая хочет решать проблемы. Они планируют жить на своей территории, заинтересованы, чтобы у детей было хорошее образование, хороший досуг, у детей была возможность помещать спортивные и культурные объекты. «У них есть свои идеи и ожидания. Мы помогаем форматировать эти идеи в проект, чтобы поддержка была получена адресно теми людьми, которые готовы в дальнейшем решать проблемы. Наши эксперты прорабатывают каждую инициативу. Людям иногда не хватает простого совета по их мыслям и вопросам», - отметила Олеся Назарой.

По ее словам, среди проектов очень много спортивных, семьи заинтересованы в организации спортивных площадок. На втором месте по популярности - досуговые центры, не только для детей, но и для более взрослой аудитории. Среди прочих проектов - организация бала, туристического слета, велосоревнования и патриотических акций, безопасность детей в интернете.

Одна из семей организовала спортивную секцию для занятий единоборствами, чтобы дети смогли продолжить занятия с тренером, уволенным из спортивного клуба. Сейчас на базе тренировочного зала занимаются 96 детей. Организаторам оказывается помощь в оформлении проекта.

Отметим, что Форум молодых семей завершится 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности. Наиболее подготовленный проект может быть представлен на Всероссийском форуме молодых семей в октябре 2020 года.

Организатором проходящего форума выступает управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области при содействии Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Олеся Назарой выразила надежду, что мероприятие станет ежегодным. В планах - создание клуба молодых семей на территории Псковской области.