Общество

Кардиореаниматолог Псковской городской больницы скончался, заболев коронавирусом

Ушел из жизни кардиореаниматолог Псковской городской больницы Анвар Сабиров. Предварительный диагноз - COVID19. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: m.v_007, Instagram

«Сегодня печальные новости. У нас еще одна потеря. В Псковской городской больнице умер кардиореаниматолог Анвар Умарович Сабиров. Врач сдал тест на коронавирус 13 июня. Он оказался положительным. Учитывая легкое начало заболевания, под присмотром коллег и при неоднократных консультациях с московскими специалистами департамента здравоохранения, он начал амбулаторное лечение. К сожалению, 10 дней назад в связи с развитием заболевания он был госпитализирован в критическом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ», - поделился глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что Анвар Умарович почти 25 лет проработал в медицинских учреждениях города Пскова, из них 17 лет - в Псковской городской больнице, где всем запомнился как ответственный, трудолюбивый, высокопрофессиональный и дисциплинированный специалист.

«Выражаю искренние соболезнования родным, близким. Светлая ему память», - заключил глава региона.