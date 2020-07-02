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Общество

В Псковской области завершился второй этап проекта «Учись, студент!»

02.07.2020 12:13|ПсковКомментариев: 0

Подошел к концу второй этап социального проекта «Учись, студент! Псковского областного отделения Российского детского фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Цель проекта «Учись, студент!» - помочь выпускникам интернатных учреждений Псковской области получить образование и адаптироваться ко взрослой жизни.

С сентября 2019 года более 40 стипендиатов-участников проекта посещали психологические тренинги и личные консультации с психологом, побывали на встрече стипендиатов австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и голландского фонда «Rusland Direct». Кроме того, ребята смогли побеседовать с потенциальными работодателями.

Студенты принимали активное участие в благотворительных акциях Детского фонда: «Вторая жизнь вещам», «Доброе сердце», помогали готовиться к новогодним праздникам и Дню защиты детей. В ближайшее время они также присоединятся к благотворительной акции Детского фонда «Здравствуй, школа!» и помогут формировать школьные наборы для детей из нуждающихся семей.

Напомним, что 10 лучших участников проекта смогут пройти дополнительные профессиональные курсы, которые помогут им при дальнейшем трудоустройстве. Также по итогам проекта будут напечатаны буклеты с необходимой информацией (вопросы трудоустройства, юридические и бытовые вопросы), которые будут выдаваться выпускникам интернатных учреждений. Проект продлится до ноября 2020 года. 

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Теги: #Детский фонд #обучение #помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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