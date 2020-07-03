Общество

Торговый центр и вещевой рынок «Магеллан» снесут

Здание «Магеллана» противоречит концепции развития города и его необходимо снести, а концепцию развития этой территории следует доработать. Такое решение было принято единогласно на заседании градсовета Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В «Магеллане» примерно 400 рабочих мест: 92 предпринимателя и около 300 работников. Проводился и опрос: 45% опрошенных высказались за то, что городу нужен «Магеллан», остальные - «против», - рассказал главный архитектор Пскова Евгений Скачков.

Один из членов градсовета высказал мнение, что зона у «Магеллана» - транзитная, протяженная, поэтому она должна быть торгово-прогулочной.

Большинство высказалось за то, что на месте «Магеллана» должна быть прогулочная зона с включением некоторого количества торговых точек.

«Магеллан - это позорище города Пскова, это просто ларек. Его нужно убрать, там нет ни санитарной зоны, ничего», - заявил депутат гордумы Федор Постнов.