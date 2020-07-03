Общество

Псковичам разрешили ходить в магазины обуви и одежды без перчаток

С завтрашнего дня псковичи смогут ходить в магазины без перчаток. Как сообщает пресс-служба областной администрации, по инициативе главы региона Михаила Ведерникова в Псковской области с 4 июля снимается целый ряд ограничений, действовавших на территории региона в связи с антикарантинными мерами. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора по противодействию распространению COVID-19.

Добавим, что отмена запрета коснулась магазинов одежды и обуви. Теперь у гражданина есть право выбора — носить перчатки или обрабатывать руки дезинфицирующим раствором.

Добавим, что также с 4 июля снимаются ограничения на прогулки для несовершеннолетних. Тем не менее должна соблюдаться социальная дистанция не менее 1,5 метров. В противном случае жители региона должны использовать защитные маски.

По-прежнему под запретом использование уличного спортивного оборудования и детских игровых площадок.

Временной период с 9.00 до 11.00, установленный для граждан пожилого возраста на посещение магазинов, теперь носит рекомендательный характер. Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие розничную торговлю, должны обеспечить выполнение специализированных рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных для торговых точек.