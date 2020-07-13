Общество

Пенсионная карта: какие преимущества она дает

Многие наверняка уже слышали о пенсионных банковских картах. Однако не все знают, в чем их плюсы и как такие карты можно оформить. Разобраться в этом помогут специалисты ПСБ.

Кто может оформить пенсионную карту?

Пенсионную карту могут оформить все, кто достиг пенсионного возраста, все, у кого есть пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии Пенсионным фондом России. И те, кому до наступления пенсионного возраста осталось не более 12 месяцев.

Какие преимущества дает пенсионная карта?

Первое и самое очевидное преимущество пенсионной карты в том, что не нужно каждый раз ходить в банк, на почту, чтобы получить свою пенсию. Пенсия начисляется на карту автоматически, на телефон поступает sms-уведомление, какая сумма зачислена на счет.

Получив пенсию на карту, ее владелец может:

Снять любую сумму наличных в ближайшем банкомате ПСБ. За снятие наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнёров (АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк») комиссия не взимается. Без каких-либо комиссий за один раз можно снять до 125 тыс. рублей, а всего ежемесячно – до 300 тыс. рублей.

Перевести деньги в любой банк, на любые карты. При зачислении пенсии на счёт карты платежи и переводы до 100 тыс. рублей в месяц комиссией не облагаются.

Расплатиться картой в магазинах, аптеках, транспорте и т. д. Причем пенсионной картой «МИР» можно расплачиваться бесконтактно (просто приложив ее к терминалу).

Оплатить услуги ЖКХ без комиссии. Для удобства безналичных расчётов у клиентов ПСБ есть удобный интернет-банк PSB-Retail с понятным функционалом.

Совершать интернет-покупки, что особенно актуально сейчас.

Предусмотрен ли возврат части потраченных средств по пенсионной карте?

Чем больше безналичных платежей, тем больше дополнительных преимуществ можно получить по пенсионной карте. Если расплачиваться картой, например, в аптеках и на АЗС, можно возвращать до 3% от стоимости товара (при присоединении к программе лояльности «Кэшбэк», подробности которой вы можете уточнить в офисах или на сайте ПСБ.

Дополнительно можно получать возврат части потраченных средств до 20% по программе «Привет, Мир».

Кроме того, на остаток по счету пенсионной карты начисляется еще и 5% годовых (при условии наличия остатка свыше 3 000 рублей).

Нужно ли платить за пенсионную карту и ее обслуживание?

Пенсионная карта оформляется бесплатно, при этом платить за годовое обслуживание карты тоже ничего не нужно. Кроме того, к своей основной пенсионной карте можно бесплатно выпустить еще одну дополнительную карту (ей может пользоваться, к примеру, ваш супруг (супруга) или кто-то из близких).

Обязательно ли получать пенсию в банке, выпустившем карту?

Если карта уже есть, то можно в другом банке оформить еще одну и пользоваться преимуществами, которые она предоставляет. Например, с пенсионной картой ПСБ доступны бесплатные платежи и переводы до 100 тыс. рублей в месяц или льготные условия кредитования в ПСБ.

При оформлении пенсионной карты в ПСБ в пакете документов выдают реквизиты счёта карты с памяткой о том, как начать получать пенсию в банке. Оформить перечисление пенсии можно прямо в офисе банка, не посещая офис ПФР, что сэкономит время.

Подать заявление можно несколькими способами:

направить заявление о перечислении пенсии в Пенсионный фонд в офисе банка;

обратиться с реквизитами счета своей пенсионной карты в территориальное подразделение Пенсионного фонда по месту регистрации;

обратиться с реквизитами счёта своей пенсионной карты в МФЦ;

отправить заявление в электронном виде через портал gosuslugi.ru.

Можно ли оформить карту военным пенсионерам и получать на нее ветеранские выплаты?

Можно. Будучи опорным банком оборонно-промышленного комплекса, ПСБ предлагает пенсионные карты не только для военных пенсионеров, но и пенсионерам всех силовых структур (МВД, МЧС и т. д.), а также ветеранам боевых действий и военнослужащим предпенсионного возраста (клиентам в возрасте 35 лет и старше, предъявившим в офисе банка действующее удостоверение личности военнослужащего или служебное удостоверение иного силового ведомства).

У пенсионеров силовых структур при пользовании картой есть дополнительные преимущества. К примеру, они могут без процентов снимать наличные не только в банкоматах ПСБ и банков-партнеров (АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк»), но и в банкоматах любых банков (до 50 тыс. рублей ежемесячно).

Чтобы получать пенсию на пенсионную карту ПСБ, военные пенсионеры должны подать заявление с реквизитами счета карты в военный комиссариат по месту регистрации или в пенсионное подразделение иного силового ведомства, организующего выплату пенсии. А для получения на карту ветеранских выплат нужно обратиться в территориальное подразделение ПФР по месту жительства, или в МФЦ, либо отправить заявление через портал gosuslugi.ru.