Общество

Александр Козловский наградил волонтеров центра бесплатной юридической помощи

14 студенток-волонтеров наградил благодарностями депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального РСПП Александр Козловский за работу в центре юридической помощи «Земляки», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Работа Центра стала возможной исключительно благодаря вашему труду. Выражаю признательность преподавателям и студентам за активное участие в этой серьезной социально-значимой работе», - поблагодарил Александр Козловский.

По мнению депутата, для студентов работа в Центре станет отличной базой для начала юридической карьеры, а для преподавателей – возможностью провести практические занятия по самым сложным вопросам.

«Благодаря вашей активности, каждодневной работе Центр оказал поддержку очень многим людям, которые особенно нуждались в помощи. Наши сотрудники не останавливали рабочий процесс даже в период пандемии, и это говорит об их особой ответственности и неравнодушии», - подчеркнул Александр Козловский.

Он напомнил, что подразделения Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия» открыли в Пскове и в Великих Луках чуть больше года назад. На текущий момент уже создано постоянное представительство Центра в городе Новосокольники, сотрудники проводят выездные приемы и в других районах Псковской области.

За прошедший год специалисты Центра в Пскове, Великих Луках и районах провели 170 приемов, более 410 человек получили бесплатную юридическую помощь по самым разным вопросам: от семейно-бытовых до связанных с земельным и гражданским законодательством.

Почти по 300 обращениям написаны заявления в органы прокуратуры, в полицию, в органы исполнительной власти муниципалитетов и области, в федеральные органы исполнительной власти, в организации ЖКХ. По каждому обращению предприняты определенные действия. Специалисты юрцентра направили более 40 исковых заявлений, 7 возражений на иск и 2 апелляционные жалобы.