Общество

Фейерверк в честь Дня города Пскова состоится 23 июля на набережной Великой

Фейерверк в честь Дня города Пскова состоится 23 июля на набережной Великой в 22.30. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте заместитель главы городской администрации Александр Коновалов.

«Администрацией города Пскова сформирован план праздничных мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1117-й годовщине первого упоминания о Пскове в летописи. Так, в текущем году ввиду мер, принимаемых по недопущению распространения COVID-19, придется отказаться от массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов», - отметил он.

Торжественные ритуалы и мероприятия пройдут 23 июля. В этот же день с 10.00 до 13.00 пройдет автопоезд по местам боевой славы Псковщины. В 13.00 в Довмонтовом городе состоится церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова», а в 16.00 — торжественный ритуал возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и стеле в честь присвоения Пскову звания «Город воинской славы».

В 22.30 в честь 76-й годовщины освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков на набережной реки Великой запланирован фейерверк.