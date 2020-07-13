Общество

3293 человека заразились коронавирусом в Псковской области

34 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Всего в регионе COVID-19 заразились 3293 человека. Данные статистики обновил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Тенденция сохраняется положительная: сегодня +34 новых случая при +90 выздоровевших. В целом, уже почти половина всех заболевших COVID-19 в регионе победила новую болезнь», - написал глава региона.

За весь период выздоровели 1638 человек, умерли 36.

Губернатор добавил, что Псковская область полностью соответствует всем критериям для перехода на второй этап снятия ограничений.