Общество

Псковское УФАС не нашло признаков нарушения закона в действиях «СпецТрансКома»

Псковское УФАС отказало ООО «Экопром» в возбуждении дела в отношении мусороперерабатывающей компании ООО «СпецТрансКом». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «УФАС Псков».

Как отметил заявитель, с 10 апреля текущего года ООО «СпецТрансКом» приостановило прием от регионального оператора твердых коммунальных отходов на своем мусороперерабатывающем комплексе.

«После заявлений регоператора о грозящей "экокатастрофе" мы, конечно же, были готовы решительно вмешаться в вопрос и заставить нарушителя принимать отходы на переработку. Однако регоператор "забыл" нам сообщить о том, что он сам спровоцировал эту патовую ситуацию, а "СпецТрансКом" действовал в рамках действующего законодательства», - прокомментировала Ольга Милонаец.

Причиной остановки процесса сортировки мусора стало расторжение в одностороннем порядке компаниями «Мехуборка Псков» и «Экоконтинент» договоров субподряда с компанией «АСПО» на транспортирование мусора от места обработки до полигона.

УФАС установило, что ООО «АСПО» осуществляло транспортирование отходов специальным автотранспортом и с использованием пресс-контейнеров. После расторжения договора компания «АСПО» забрала принадлежащие ей на праве собственности пресс-контейнеры, и использовать технологическую линию сортировки мусора стало невозможно. В связи с этим ООО «СпецТрансКом» технологически не могло осуществить услугу по обработке отходов: другие пресс-контейнеры регоператором предоставлены не были, а значит, принимать на сортировку и переработку отходы не имело права.

Согласно представленным данным, ООО «СпецТрансКом» своевременно уведомил регионального оператора ООО «Экопром» об отсутствии технологической возможности осуществлять услугу по обработке ТКО в связи с принятым ООО «Экопром» решением о смене организации, осуществляющей транспортирование ТКО, а также о том, что по причине несвоевременного вывоза отходов после обработки, происходит их накопление. Кроме того, как следует из документов, по состоянию на 15 апреля, задолженность ООО «Экопром» перед ООО «СпецТрансКом» составляла более 23 млн рублей – долг копился с ноября 2019 года.

Специалисты управления в ходе рассмотрения заявления изучили особенности работы перегрузо-сортировочной линии и всю логистическую цепочку от сбора ТКО до доставки на полигон. Как следует из представленных документов, технологически процесс сортировки отходов выглядит так: мусоровозы сбрасывают отходы на площадку в зоне горизонтального участка подающего конвейера. С помощью малогабаритного фронтального погрузчика отходы равномерно сталкиваются на подающий конвейер, который направляет отходы на конвейер сортировки. На разгрузочной площадке из отходов с помощью тельфера извлекают крупногабаритные изделия. Операторы вручную отбирают вторичные материалы, сбрасывают их в отдельные контейнеры. Оставшаяся часть отходов после сортировки направляется в пресс-контейнер, уплотняется и вывозится на свалку с помощью большегрузных транспортных мусоровозов.

«По нашему мнению, регоператор прежде чем расторгать договоры с субподрядчиками, должен (обязан) учесть все особенности технологического процесса переработки мусора и логистики», - говорится в сообщении УФАС..

В результате антимонопольный орган не увидел признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «СпецТрансКом», и в возбуждении дела ООО «Экопром» было отказано.