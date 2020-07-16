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Общество

Более 400 псковичей стали самозанятыми за две недели

16.07.2020 16:25|ПсковКомментариев: 0

441 налогоплательщик в Псковской области зарегистрировался в качестве «самозанятого». Из них 59 – это индивидуальные предприниматели, 382 - физические лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС по Псковской области. 

Отметим, для регистрации в качестве самозанятого не требуется совершать визит в налоговую инспекцию. Сделать это можно в любой день с помощью специальных сервисов: мобильного приложения «Мой налог», личного кабинета налогоплательщика или через уполномоченное кредитное учреждение.

В последнем обновлении мобильного приложения «Мой налог» появилась возможность зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход через учетную запись портала госуслуг. Этим воспользовался 181 налогоплательщик. Еще 85 псковичей сделали это через личные кабинеты.

Напомним, что специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории региона с 1 июля 2020 года. Самозанятые граждане освобождаются от необходимости представления какой-либо налоговой отчетности и регистрации контрольно-кассовой техники, а уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе ответы на часто задаваемые вопросы, можно найти на официальном сайте ФНС России по адресу: https://npd.nalog.ru/

Теги: #УФНС по Псковской области #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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