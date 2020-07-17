Общество

Студенческие отряды создают для спасения людей в Псковской области

Три студенческих спасательных отряда создаются в Псковской области. Они станут многофункциональным центром спасательной помощи в регионе, сообщается в группе «ВСКС Псковская область» в социальных сетях.

На сегодня по обновленному плану проекта создается второй спасательный отряд, функционал которого будет тесно связан с поиском пропавших людей в лесной и городской среде. Войти в состав этого отряда сможет стать любой желающий, любого возраста.



Для подготовки добровольцев приобретено оборудование для поиска пропавших:

рации;

навигаторы;

фонарики;

палатки;

принтер (цветной).

На подготовку уйдет не один месяц.

Добровольцы научатся:

оказывать первую помощь;

ориентироваться на местности (карты, навигаторы);

проводить аварийно-спасательные работы;

правильно действовать на пожарах и дтп;

туристическим навыкам выживания в лесу;

организации штаба для поиска пропавших.

По вопросам участия в проекте можно обратиться к куратору проекта Александру Курамшину.