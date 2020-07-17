Студенческие отряды создают для спасения людей в Псковской области

Три студенческих спасательных отряда создаются в Псковской области. Они станут многофункциональным центром спасательной помощи в регионе, сообщается в группе «ВСКС Псковская область» в социальных сетях.
На сегодня по обновленному плану проекта создается второй спасательный отряд, функционал которого будет тесно связан с поиском пропавших людей в лесной и городской среде. Войти в состав этого отряда сможет стать любой желающий, любого возраста.
Для подготовки добровольцев приобретено оборудование для поиска пропавших:
На подготовку уйдет не один месяц.
Добровольцы научатся:
По вопросам участия в проекте можно обратиться к куратору проекта Александру Курамшину.