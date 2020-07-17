Общество

Более 500 тонн овощей и фруктов ввезли в РФ через границы в Псковской области

545 тонн овощей и фруктов ввезено за минувшие сутки на территорию страны через российско-белорусскую, российско-латвийскую и российско-эстонскую границы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Россельхознадзора.

Из Республики Беларусь поступило 126,8 тонн белокочанной и 4,4 тонны пекинской капусты, 91,9 тонн томатов, 78,1 тонна соевого шрота, 56,1 тонна огурцов, 7,8 тонн черники, 4,9 тонн грибов (лисички), 2,3 тонны кочанного салата, 2,2 тонны красной и черной смородины, 1,2 тонны крыжовника.

На российско-латвийском участке государственной границе РФ фитосанитарный контроль прошли фрукты и ягоды из Сербии и Македонии: 70 тонн персиков и нектаринов, 35,7 тонн вишни, 19,1 тонна яблок 13,4 тонны слив, 5,8 тонн груш, 3,5 тонн голубики, 2 тонны ежевики 1,9 тонн абрикосов. Также из Латвии была ввезена 21 тонна солода.

Государственные инспекторы управления в результате контрольно-надзорных мероприятий нарушений законодательства РФ в области карантина растений не выявили, карантинные объекты не обнаружили.

Вся продукция направилась в адрес предприятий, индивидуальных предпринимателей и торговых сетей Российской Федерации.