Общество

На «Линии Сталина» в Островском районе захоронили останки 36 красноармейцев

17 июля на мемориальном комплексе «линия Сталина» со всеми воинскими почестями захоронили останки 36 красноармейцев, которые были обнаружены на местах сражений Великой Отечественной войны. В траурной церемонии, кроме поисковиков, приняли участие военнослужащие Островского гарнизона, ветераны войны, руководство муниципалитета, пишет газета «Островские вести».

Глава района Дмитрий Быстров в своем выступлении отметил, что сегодня, в канун освобождения Острова от немецко-фашистских захватчиков, проходит важное мероприятие, перезахоронение останков красноармейцев. Фамилии двух бойцов известны, это Бархатов из 229 дивизии и Алексей Гордеев. С останками еще одного бойца обнаружена медаль, которая, возможно, позволит установить его имя.

«Родственники этих бойцов, чьи имена установлены смогут поклониться своим близким, принести на их могилу цветы, помолчать на месте их захоронения и вспомнить своих предков. Мне, как правнуку без вести пропавшего под Сталинградом бойца Красной Армии, это близко и понятно», - сказал глава Островского района.



Дмитрий Быстров поблагодарил за самоотверженный труд команду поисковиков во главе с Петром Гринчуком. Всем присутствующим он пожелал мирного неба над головой и сквозь года нести память поколений.

На митинге выступили председатель совета ветеранов Островского района Виктор Неизвестный, а также настоятель Никольской церкви, протоирей отец Георгий.

Останки 36 бойцов Красной Армии находились в двух гробах. Над прахом солдат, погибших более 75 лет тому назад, настоятель Никольской церкви отец Георгий отслужил панихиду. После этого островичи бережно опустили гробы в заранее приготовленную могилу. Все участники торжественного погребения бросили горсть земли в могилу, возложили к ней гирлянду и цветы.



Солдаты и жители района почтили память павших минутой молчания. Прозвучал троекратный оружейный салют.