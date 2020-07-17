Общество

В Локнянском районе состоялся профилактический противопожарный рейд

18 июля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них осуществлен профилактический рейд в поселке Локня, деревнях Рысино, Федоровское и Михайлов Погост Локнянского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, с гражданами проведены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. На информационных стендах населенных пунктов размещены листовки на темы: «Детская шалость с огнем – причина пожара», «Неисправный электроприбор - причина пожара».

В жилом секторе через почтовые ящики распространены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном.

До граждан доведена обстановка с пожарами в Локнянском районе и на всей территории Псковской области на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных служб.

Мероприятия проведены с учетом ограничений, связанных с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).