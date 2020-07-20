Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум», посвященной грядущим выборам

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).
Ключевые темы выпуска: подготовка партий к грядущим выборам, предложение провести голосование в сентябре в течение трех дней, итоги минувшей сессии Псковского областного Собрания и ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе.
Ведут эфир Надежда Назаренко и Константин Калиниченко.
Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.