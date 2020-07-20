Общество

Десять дней осталось у псковичей для подачи декларации о доходах за 2019 год

УФНС России по Псковской области напоминает жителям региона о необходимости подать декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2019 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС.

Последний день подачи декларации - 30 июля. Направляется декларация в налоговую инспекцию по месту своего учета.

Это следует сделать, если в 2019 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Также сдать декларацию должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие.

Доход необходимо задекларировать самостоятельно, если налоговый агент не удержал НДФЛ при его выплате и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог. Если же он выполнил эту обязанность, то налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога и пришлет уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ в срок, указанный в таком уведомлении.

Отметим, предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Большая часть информации уже заполнена. Также направить декларацию можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ».