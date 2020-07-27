Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум», посвященной дискуссионным инициативам

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

Ключевые темы выпуска: подготовка партий к грядущим выборам, предложение сократить количество депутатов Псковского областного Собрания, как общепит выходит из кризиса и инициатива «Трезвой России» о введении дополнительного сбора на алкогольную продукцию.

Ведут эфир Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.