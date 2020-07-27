Общество

Ход строительства новой больницы в Великих Луках проконтролировал губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 июля, посетил строительную площадку новой областной инфекционной больницы в Великих Луках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

О запланированных работах главе региона рассказали представители Минобороны. Так, планируется позаботиться о доступности общественного транспорта, обустроить два остановочных комплекса, привести в порядок дорогу - выполнить асфальтирование, организовать парковки, дополнительное освещение. На эти цели необходимо около 6 млн рублей (без учета проектного решения).

Михаил Ведерников поручил своему заместителю Василию Осипову предусмотреть 700 тысяч рублей на работы по проектированию в этом году.

Представители Минобороны также сообщили, что здание больницы спроектировано так, чтобы исключить контакт пациентов и медперсонала. Будут открыты рентген-кабинеты, кабинеты диагностики, ПЦР-лаборатория. «Пока идут планировочные работы, в проект можно внести изменения», - отметил подрядчик. Всего в строительстве задействованы 280 человек.

Михаил Ведерников обратил внимание, что нужно определить ответственного за эксплуатацию здания, поддержание оборудования и прочего имущества в надлежащем состоянии.