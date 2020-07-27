Общество

Динопарк в Великих Луках откроют в День города. ФОТО

Открытие динопарка планируется в День города Великих Лук, который отмечается 22 августа. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: портал « Луки.ру »

Появление динозавров в городском парке культуры и отдыха стало одной из самых обсуждаемых тем среди великолучан.

В парке будет установлено около 48 фигур. Входная группа будет выполнена в виде арки из камней, которую увенчает большая голова «Тираннозавра». Скоро рабочие приступят к сбору самого большого динозавра «Диплодока». Он будет достигать 15 метров в высоту.

Интерактивная выставка будет интересна и маленьким великолучанам, и взрослым, динозавры будут шевелиться и издавать звуки, отмечает источник.