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Общество

Динопарк в Великих Луках откроют в День города. ФОТО

29.07.2020 11:33|ПсковКомментариев: 0

Открытие динопарка планируется в День города Великих Лук, который отмечается 22 августа. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: портал «Луки.ру»

Появление динозавров в городском парке культуры и отдыха стало одной из самых обсуждаемых тем среди великолучан.

В парке будет установлено около 48 фигур. Входная группа будет выполнена в виде арки из камней, которую увенчает большая голова «Тираннозавра». Скоро рабочие приступят к сбору самого большого динозавра «Диплодока». Он будет достигать 15 метров в высоту.

 

Интерактивная выставка будет интересна и маленьким великолучанам, и взрослым, динозавры будут шевелиться и издавать звуки, отмечает источник.

Теги: #великие луки #динозавры
Источник: Псковская Лента Новостей
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