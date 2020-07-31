Общество

Судебное заседание по делу главы Пушкиногорского района перенесли

Судебное заседание по делу главы Пушкиногорского района Александра Баранова перенесли в связи с неизвещением и неявкой пострадавших. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила помощник судьи Пушкиногорского районного суда Светлана Иванова.

Следствие вменяет Александру Баранову превышение должностных полномочий.

Следствие предполагает, что он превысил полномочия главы муниципалитета в части банкротства МП ЖКХ Пушкиногорского района. Предполагается, что в результате был нанесен вред в размере 69 миллионов рублей, которые конкурсный управляющий взыскал с района.