Общество

Память погибших воинов в Первой мировой войне почтили в Пскове

Митинг, посвященный Дню памяти русских воинов, погибших в годы Первой Мировой войны, прошел сегодня, 1 августа, в Пскове. В нем приняли участие депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов и члены Совета по молодежной политике при главе муниципалитета.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Совета по молодежной политике города Пскова Александр Андреев, траурное мероприятие прошло у памятника Героям Первой Мировой войны. Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

«Подвиги наших героев должны служить примером служения своему Отечеству для подрастающего поколения. Мы должны хранить память о прошлом, чтить традиции и великие дела наших предков. Именно поэтому, сегодня мы отдаем дань уважения русским солдатам и офицерам, которые не щадя жизни, защищали Отечество», - подчеркнула врио заместителя председателя молодежного Совета Юлия Воеводина.

Добавим, день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Эта памятная дата установлена в целях увековечивания памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.