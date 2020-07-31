Общество

Минздрав РФ призвал людей в возрасте и с хроническими заболеваниями пока не путешествовать

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий.

«Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания (коронавирусом)», - приводит слова Чуланова пресс-служба Минздрава в воскресенье.

Он отметил, что во многих регионах заболеваемость COVID-19 остается высокой и продолжает нарастать, а «для вируса нет курортного сезона».

Как сообщает Интерфакс, Чуланов порекомендовал тем, кто решил провести свой отпуск на курорте, не посещать места массового скопления людей, отдать предпочтение пешим прогулкам, походам, отдыху в парковой зоне, а при посещении общественных мест следует обязательно надевать маску, соблюдать социальную дистанцию и гигиену - чаще мыть руки, пользоваться кожными антисептиками.