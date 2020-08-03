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Общество

Псковские педагоги повысили квалификацию по вопросам обучения детей с ОВЗ

03.08.2020 10:19|ПсковКомментариев: 0

147 педагогов псковского «Центра специального образования №1» повысили квалификацию по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по образованию. 

Обучение проводилось Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

На курсах повышения квалификации, организованных в дистанционном режиме, обсуждались новые технологии обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также современные технологии преподавания предметной области «Технология».

Теги: #образование #педагогика #педагоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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