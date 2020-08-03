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Игорь Иванов об оптимизации облсовпрофа, визите в Псков главы ФНПР и планах на будущее

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 августа. Гостем студии стал председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Ведущий эфира Александр Савенко обсудил с ним ситуацию в Псковоблсовпрофе, планы руководства организации, позицию профсоюзов по ключевым вопросам актуальной повестки, а также другие темы общественно-политической и социально-экономической жизни региона.

Александр Савенко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк». У микрофона ведущий Александр Савенко. В гостях у нас сегодня председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Игорь Олегович, добрый день.

Игорь Иванов: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Александр Савенко: С Игорем Ивановым мы сегодня поговорим о том, что происходит в областном совете профсоюзов, какие там новости и планы. Начать я хотел бы вот с чего — почти два месяца прошло с того момента, как Игорь Иванов стал руководителем областных профсоюзов. Наверняка у вас было общее видение того, что происходит в организации, какие основные направления развития возможны. Но одно дело видеть, пускай и не совсем со стороны, а изнутри организации, но все-таки со стороны наблюдая за работой руководства, и совсем другое дело, когда сам становишься руководителем, действуешь в определенных условиях. Насколько за эти два месяца удалось вникнуть в проблематику организации, и было ли тут что-то такое, что стало для вас неожиданностью?

Игорь Иванов: Перед тем, как ответить на вопрос, мне бы хотелось сначала поблагодарить все средства массовой информации, в том числе в лице вас, за то, что внимание к профсоюзной жизни, деятельности областного совета профсоюзов, к моей работе и работе моих коллег достаточно высоко. Мы сегодня находимся в региональной повестке и это здорово.

Александр Савенко: Следили и обязательно будем следить за тем, что происходит в профсоюзах.

Игорь Иванов: Касаемо нашей работы за два месяца, самое главное, что ничего плохого не произошло. Работа идет, команда практически на сегодня сформировалась, те задачи, которые стоят перед профобъединением, исполняются, особенно в части защиты прав и законных интересов членов профсоюзов. В обычном режиме работают правовики, людей защищаем в судах в случае необходимости, специалисты по охране труда также оперативно реагируют на обращения. Что касается имущественного блока, мы об этом говорили и раньше, что существовали определенные проблемы. К тому же, мы пришли в тот период, когда фиксировалась активная фаза коронавируса в регионе и во всем мире. Наши здравницы и курорты, туристические объекты, которыми пользовались наши члены профсоюза по льготной цене, все, что было прописано в положении о стимулировании профсоюзных активистов, к сожалению, на период пандемии все это было заморожено. Многие могли это связать с приходом нового руководства. Опять же, смотрели на коллег из Новгорода, например, других близлежащих регионов, где здравницы и объекты туризма были запущены немного ранее, но и требования там были немного другие. Некоторые не понимали, что везде разная эпидемиологическая обстановка. Мы обращались в Роспотребнадзор, к губернатору Михаилу Ведерникову, надо отметить, что обратная связь была. Решения, которые были приняты по ограничению работы объектов туризма, спорта, санаторно-курортных объектов, были приняты правильно. Не дай бог, в тот опасный период мы получили бы очаг на территории наших учреждений, это все отразилось бы в большей степени на имидже санаторно-курортных объектов и в целом на имидже профсоюзного объединения. Эти проблемы были, мы с ними справились, благо и эпидемиологическая обстановка в регионе стала лучше. Сначала мы запустили туризм, потом санкур, интерес к внутреннему туризму и санаторно-курортному отдыху достаточно велик, и мы смогли за этот небольшой период времени загрузить наши объекты. Если говорить о туризме, это практически 100%, а, к примеру, в нашем самом крупном санатории «Хилово» на конец недели будет около 500 отдыхающих. Восстанавливаем работы в обычном режиме. Санаторно-курортная путевка для членов профсоюза ниже себестоимости сохраняется, люди получают льготу, и профсоюз ни в коем случае не отказывается от своих социальных обязательств. У нас практически за два месяца с мертвой точки сдвинуты серьезные проблемные вопросы по спорту, которые стояли на повестке профобъединения несколько лет точно.

Александр Савенко: Вы говорите о гребной базе?

Игорь Иванов: Это гребная база, база в Корытово. Мы провели переговоры и со спорткомитетом и со спортивным сообществом, с руководством гребной базы, приняли нужное для всех сторон решение. Мы берем на себя ремонтные работы, которые ранее не производились. Ребята продолжают заниматься, мы уже график составили по этому году, план ремонтных работ будет утверждаться с мнением всех сторон на следующий год, я думаю, нам будет чем похвастаться на этом объекте.

Александр Савенко: Вариант передачи объектов кому-то другому вы не рассматриваете?

Игорь Иванов: Нет, не рассматриваем, это собственность профсоюзов, вариант передачи сегодня не стоит. Это понимают все стороны переговорного процесса, периодически откуда-то возникают такие посылы от сторонних людей, которые вообще не имеют отношения ни к собственности, ни к спорту. Сегодня на повестке такого нет, мы это не обсуждаем. Базу в Корытово мы сдали федерации кикбоксинга. Я считаю, что это здорово, это развитие спорта, может быть, мы сможем туда через какое-то время завезти воркаут-площадку. Поддержание спорта — это одно из направлений, которым всегда занимались профсоюзы. Понятно, что на этом зарабатывать деньги сложно, а положительный эффект с точки зрения мотивации для профобъединения упускать нельзя. Не все у нас завязывается на экономике. Когда профсоюз поддерживает гребную базу, спортивное направление, массовый спорт, проводит какие-либо спартакиады, это затягивает нашу молодежь, членов профсоюза. Мы получаем положительный отклик, в наших рядах становится больше членов профсоюза. Ремонтные работы на базе в Корытово уже запланированы, буквально сегодня решается вопрос по окнам. Плюс мы смотрим, что может сделать за счет возможностей наших партнеров. От некоторых мероприятий, которые мы можем замкнуть на себе, в том числе проводимые совместно с администрацией Псковской области, можно получить какие-то плюсы. Недавно мы разговаривали с Натальей Плявинской, она моя коллега в прошлом по Общероссийскому народному фронту. Мы провели переговоры и уже несколько знаковых мероприятий мы будем проводить совместно. Мы рассматриваем варианты наших площадок, где можно что-либо преобразить с помощью граффити и муралов.

Александр Савенко: В общем сотрудничество продолжается. Региональная власть, как мы уже отмечали ранее, поддерживает вас и вашу команду. Еще один фактор, который влияет на вашу работу, - это поддержка Федерации независимых профсоюзов России, то есть Москвы, то, чего не было в последние годы у прежнего руководства облсовпрофа. В июне, когда прошла конференция, на которой вы были избраны руководителем организации, вы были в этой студии вместе с заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов, в дальнейшем состоялась ваша встреча с руководителем ФНПР Михаилом Шмаковым, более того, достигнута договоренность о том, что он, вероятно уже в этом году, побывает в Псковской области. Появилась ли на данный момент какая-то конкретика относительно визита? Что думаете относительно перспектив приезда Михаила Шмакова?

Игорь Иванов: Мы надеемся, что Михаил Шмаков приедет, речь шла о том, что визит состоится до конца текущего года. Мы со своей стороны визит подготовим, обратного пока не заявлялось.

Александр Савенко: Чего вы ждете от приезда Шмакова?

Игорь Иванов: Сколько я уже лет работаю в профсоюзах, но не помню, чтобы лидер профсоюзного движения России присутствовал у нас в регионе. Это неправильно. Михаил Шмаков был везде, но почему-то Псковскую область обошли стороной.

Александр Савенко: Ну почему он в последние годы не приезжал, это понятно.

Игорь Иванов: Я рассчитываю, что этот визит поможет заработать какие-то бонусы не только для Иванова, Петрова, не только для профобъединения, все-таки представляете какая это величина, и какой ворох проблем решаются на уровне ФНПР и Российской трехсторонней комиссии. Как мне видится, в этой встрече будут принимать участие представители региональной законодательной власти, это поможет поддержать не только профобъединения, но и регион. Вопросы, проблемы, которые у нас есть, мы вынесем на уровень федерации. Также хотелось бы показать нашу материально-техническую базу, совместную с ФНПР, она же находится в долевой собственности, нам есть что показать. Возможно, мы обозначим какие-то проблемы, которые удастся решить в пользу наших объектов, по тому же самому Фонду социального страхования. Мы построим визит так, чтобы многие темы, региональные и профсоюзные, можно было обсудить и выработать нужные для профсоюзов и региона решения.

Александр Савенко: Как я уже сказал, прошло уже практически два месяца с момента, как вы возглавили профсоюзную организацию Псковской области. Как говорится, новая метла по-новому метет, человек создает свою команду. Мы знаем о некоторых кадровых решениях, которые вами были приняты. Не могли бы вы пояснить, насколько широко процесс замены прежде всего руководящих кадров при вас проходит, сколько людей поменяли за два месяца, чем руководствовались, и будет ли этот процесс продолжен в будущем?

Игорь Иванов: Этот процесс, как я уже говорил, практически завершен, штатная численность областного Совета профсоюзов уменьшилась, произошла оптимизация. Самое главное — сохранить работоспособность организации, так вот, она не пострадала. Некоторые должности высвободились в ходе самой конференции: моя должность руководителя орготдела, я ее покинул, так как стал председателем, туда мы уже привлекли человека. Андрей Стегний был руководителем инспекции труда, он стал моим заместителем, соответственно там должность высвободилась, произошла перестановка. Также Татьяна Бергер, которая была экономистом и ревизором, стала моим заместителем, соответственно должность высвободилась. Из отдела имущества у нас тоже сотрудник ушел, мы привлекли человека, который знаком с профсоюзной средой. Штатная численность сократилась где-то на 10 человек.

Александр Савенко: Немало на самом деле для общественной организации.

Игорь Иванов: Здесь страшного ничего нет, мы до конца еще этот процесс не завершили. Мы ожидаем, что в ряды нашего областного профсоюза вернется Надежда Партхаль, в прошлом заместитель председателя. С Надеждой Леонидовной самые теплые отношения у всех членских организаций, она настоящий профессионал своего дела. Мы планируем привлечь ее на это направление уже с 1 сентября. Если говорить об орготделе, то здесь у нас работает Андрей Маковский, он ранее работал в администрации Псковской области, в управлении внутренней политики, был заместителем начальника управления. Он оперативно вошел в нашу профсоюзную семью, организацию многих мероприятий взял на себя.

Александр Савенко: Чем он конкретно занимается?

Игорь Иванов: Это подготовка мероприятий, взаимодействие с социальными партнерами, с той же самой администрацией Псковской области, подготовка публичных мероприятий, классические мероприятия — 7 октября и 1 мая, внутренние коммуникации, спектр достаточно большой. У него непосредственный руководитель я, мне оргработа близка и знакома, я ее люблю, поэтому я всячески помогу.

Александр Савенко: А что касается руководства санаториев, подведомственных учреждений?

Игорь Иванов: Я уже анонсировал, что мы руководителей поменяли в санаториях «Голубые озера» и «Хилово». Санаторий «Хилово» возглавил Игорь Феоктистов, ранее он возглавлял Псковский госпиталь для ветеранов. Он уже работает на месте, там и проживает, ему выделена служебная квартира, активно входит в процесс работы, хозяйство большое — только 380 человек штатной численности. Но у него все получается. Ему в помощь работает контрольно-ревизионная комиссия и облсовпрофа и вновь сформированного учреждения, каждую неделю она там находится. Принимаются определенные кадровые решения, наверно, это правильно, проведены оптимизационные мероприятия по финансовой части.

Александр Савенко: То есть положительный эффект от принятых кадровых решений для вас, как руководителя организации, уже очевиден?

Игорь Иванов: Мы довольны, что пришли новые люди, которые понимают, что система управления у нас особая — есть совет учредителей и два собственника, на которых необходимо ориентироваться. Почему мы некоторые решения принимали очень оперативно? Потому что последней каплей было то, когда мне прежний руководитель ЛПУ «Хилово» писал письмо о том, что они считают решение коллегиального органа, совета учредителей, о реализации санаторно-курортного продукта для членов профсоюза по сниженной стоимости неправильным, оно приводит к уменьшению дохода, прибыли учреждения. Здесь дело в подаче. Собственник принял решение, коллегиальный орган его поддержал. Задача руководителя, которого назначает собственник и коллегиальный орган профсоюза, это решение исполнить, какое бы оно не было. Не должны быть на местах такие маленькие царьки, которые считают, что они могут кому-то что-то диктовать. Они поставлены туда, чтобы учреждение работало эффективно, на благо членов профсоюза, в интересах двух собственников — областного совета профсоюзов и Федерации независимых профсоюзов России.

Александр Савенко: У вас там такая профсоюзная вертикаль власти...

Игорь Иванов: Да.

Александр Савенко: Я правильно понял, что работа по ревизии доставшегося хозяйства, изучение того, что было сделано в прошлые годы, будет продолжена?

Игорь Иванов: Работа будет продолжаться. Каждый приезд контрольно-ревизионной комиссии выявляет дополнительные огрехи, нарушения.

Александр Савенко: А это именно огрехи и небольшие нарушения? Или есть большие неожиданности?

Игорь Иванов: Я не могу давать правовую оценку некоторым действиям. Может быть, со стороны права они были оформлены верно, но целесообразность принятия тех или иных решений вызывает большой вопрос.

Александр Савенко: Например?

Игорь Иванов: Сейчас у нас большой вопрос по охранной деятельности в ЛПУ «Хилово». Когда в учреждении 6 своих штатных охранников, почему -то заключаются договоры с другими частными охранными предприятиями. Причем договоры на существенную сумму — один на 200 тысяч рублей ежемесячно, другой на 100 тысяч рублей. То есть в год это почти 3 млн 600 тысяч рублей. Когда мы смотрим, что они охраняют, получается, что по договору на 200 тысяч рублей четыре охранника охраняют ЛДК и бассейн. Насколько это целесообразно?

Александр Савенко: То есть возникают у вас вопросы и сомнения?

Игорь Иванов: Смотрите, 300 тысяч рублей ежемесячно. Четыре человека в одной организации, два — в другой. Свой штат охранников имеется. Если эти шесть человек не справляются, может быть тогда целесообразнее добавить еще два человека в свой штат, и полностью закрыть все своими силами? Я думаю, что за 300 тысяч рублей это вполне можно сделать.

Александр Савенко: И таких моментов немало?

Игорь Иванов: Таких моментов много. По ремонтным работам номерного фонда, по определенным закупкам, по начислению заработной платы, просто по использованию рабочей силы. Когда досуга нет в условиях коронавируса, непонятно, почему некоторые сотрудники привлекаются к работе, для чего, как оплачивается труд. Думаю, еще не один раз необходимо будет приехать контрольно-ревизионной комиссии для того, чтобы все это в итоге исправили.

Александр Савенко: Каждый раз, когда вы приходите к нам на эфир, мы задаем вопросы о том, как руководство облсовпрофа решает проблему на главном автотранспортном предприятии региона «Псковпассажиравтотранс». Там достаточно непростая ситуация, традиционный профсоюз, альтернативный профсоюз..

Игорь Иванов: Нет там альтернативного профсоюза, я это еще раз подчеркиваю.

Александр Савенко: Ну это мы так обозначали и фиксировали, что согласия в товарищах нет. Насколько я понимаю, после того, как вы пришли на пост председателя - сели за стол переговоров, различные группы стали сводить. Дает ли эта работа результат? Что можно сказать о том, как там нормализуется работа в профсоюзах?

Игорь Иванов: Если я скажу, что там все идеально, я совру. На самом деле ситуация сложная, я говорил вашим коллегам, что у меня была идея привлекать к этому вопросу медиаторов для того, чтобы две стороны свести воедино. Мы провели встречу и с одной первичной профсоюзной организацией, и с другой. Мы пригласили к диалогу центральный комитет профсоюзов, органы исполнительной власти в лице профильного вице-губернатора, дорожный комитет. Мы не одну встречу провели с директором предприятия Юрием Киргинцевым. На сегодняшний день решение до конца не принято. Завтра по этому предприятию опять состоится встреча, в областном совете профсоюзов мы собираем все филиалы, всех руководителей первичек, представителей филиалов «Псковпассажиравтотранса». Перед ними будем выступать я и Андрей Стегний по правовой части. Мы будем предлагать определенную схему работы. Выслушаем все мнения, попробуем выйти на единую отчетно-выборную конференцию, чтобы в итоге единая профсоюзная организация на предприятии существовала.

Александр Савенко: Каковы основные планы ваши и вашей команды на ближайшее время?

Игорь Иванов: В ближайшее время буду заниматься классической профсоюзной работой, продолжать встречи с крупными работодателями нашего региона, мне кажется. Это дает ощутимый положительный результат. У меня было несколько встреч на «Титан-Полимере» с руководителем предприятия, в том числе мы выходили непосредственно на площадку в Моглино, смотрели в какой стадии объект находится, общались с работниками предприятия и получали обратную связь по охране труда, по заработной плате и возможности создания первичной профсоюзной организации. Обратная связь положительная. Все-таки мне хотелось бы, чтобы статистические данные к концу года по нашему областному совету профсоюзов были положительные, чтобы число членов профсоюза росло. Мы поддерживаем ряд социальных направлений, которые ведут наши членские организации: по спорту, по бесплатным экскурсиям для членов профсоюза крупных предприятий, по промышленному туризму, этот сектор мы тоже будем развивать. В ближайшее время проведем несколько встреч с нашими партнерами в Новгороде. 12 августа у меня будет встреча с руководителем профобъединения Федосовым, мы выйдем на подписание соглашения. Мы готовим ассоциацию по Северо-Западу, готовим коллегиальные органы, готовимся с генеральному совету Федерации независимых профсоюзов.

Александр Савенко: Очень много планов, я так понимаю. К сожалению, эфирное время подошло к концу. Обязательно у вас будет возможность рассказать о том, что делается в облсовпрофе в следующий раз. Отмечу, что мы встретимся ближе к символической дате - 100 дней в должности. Может быть, рано подводить предварительные итоги, но вот такая отметка, когда очевиден вектор движения руководителя. До новых встреч в эфире, до свидания.

Игорь Иванов: До свидания, хорошего дня.