Общество

Пскович оплатил 800 тысяч рублей долга после запрета на выезд из страны

Житель Пскова оплатил 808 тысяч рублей задолженности в пользу юридического лица после временного запрета на выезд из страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Кроме этого, должнику запретили регистрационные действия на принадлежащую долю в квартире, обратили взыскание на банковские счета, а на его имущество неоднократно накладывался арест.

Лишь после этих мер пскович оплатил основную сумму задолженности. В рамках исполнительного производства подлежит взысканию еще сумма исполнительского сбора за неисполнение должником требований исполнительного документа в срок, установленный судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения, добавили в пресс-службе.