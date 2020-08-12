Общество

В Псковской области стартовала акция «Собери ребенка в школу»

В Псковской области стартовала акция «Собери ребенка в школу» общественной приемной «Единой России». Ее цель - помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу, обеспечив их всеми необходимыми принадлежностями: портфелями, канцелярскими товарами.

Одним из первых присоединиться к этой акции решил вице-спикер Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице.

«За счет выделенных средств нам удалось наполнить 250 портфелей комплектами школьных тетрадей. А дети из 20 малообеспеченных семей региона получили по расширенному комплекту канцелярских наборов», - поделился он.