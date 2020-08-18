Общество

Псковский торф отправили в Казахстан и Коста-Рику

Сотрудники Россельхознадзора за два дня оформили фитосанитарные сертификаты на экспорт 99 тонн торфа, произведенного предприятиями Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Две партии горючего полезного ископаемого весом 74,6 тонны отправились с территории региона в Казахстан, а ещё 24,4 тонны в Коста-Рику.

Государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформили все необходимые документы, которые подтверждают соответствие экспортных партий торфа карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров.