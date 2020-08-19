Общество

Рейд по соблюдению масочного режима прошел в псковских автобусах

В среду, 19 августа, в городских автобусах прошел рейд по проверке соблюдения масочного режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Наличие масок у пассажиров контролировали сотрудники профильного комитета совместно с полицией. Подобные рейды проводятся с целью профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в общественном транспорте.

Проверяющие посетили несколько автобусов и напомнили пассажирам о необходимости выполнять требования Роспотребнадзора и указа губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно, об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.

Как показала проверка, большинство пассажиров находятся в автобусе в маске, либо имеют ее при себе и при напоминании сразу надевают. Граждане без масок покидают салон. Согласно изменениям в указ губернатора, сотрудники транспортного предприятия вправе не допустить в автобус человека без маски.