Общество

В Пскове строят современный приют для бездомных животных. ФОТО

Здесь и далее: фото https://vk.com/shanszoopskov

Работы по реализации проекта «Строительство современного приюта для бездомных животных в городе Пскове. Первая очередь» идут полным ходом и набирают темп. Об этом сообщается на странице зоозащитной организации «Шанс» в социальной сети ВКонтакте.

На сегодня заканчивается строительство бытовки-домика и бурение всех отверстий для установки и бетонирования столбов каркаса забора.

Уже закуплен и доставлен из Петербурга металл для изготовления забора и для изготовления вольеров, оплачено изготовление металлопрофиля для забора.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.