Общество

МИД России надеется на скорое возобновление полетов в Грузию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что восстановление авиасообщения с Грузией является вопросом ближайшего будущего. Об этом он заявил в интервью газете «Труд».

Российская сторона следит за ситуацией в Грузии, отметил Лавров. Он добавил, что для решения вопроса также необходимо дождаться стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе и мире, пишет «Газета.ру».

Наопмним, авиасообщение с Грузией было приостановлено согласно указу президента России Владимира Путина. Российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию.