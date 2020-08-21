МИД России надеется на скорое возобновление полетов в Грузию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что восстановление авиасообщения с Грузией является вопросом ближайшего будущего. Об этом он заявил в интервью газете «Труд».
Российская сторона следит за ситуацией в Грузии, отметил Лавров. Он добавил, что для решения вопроса также необходимо дождаться стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе и мире, пишет «Газета.ру».
Наопмним, авиасообщение с Грузией было приостановлено согласно указу президента России Владимира Путина. Российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию.