Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Еще один человек умер от коронавирусной инфекции в Псковской области, пишет Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
За весь период пандемии скончался 61 инфицированный пациент. Всего в регионе коронавирусом заразились 4350 человек (за сутки - 36), выздоровели 3094 (за сутки - 41).
Специалисты провели 76040 исследований на коронавирус (за сутки - 658).
Статистика по районам:
- Псков - 1378
- Великие Луки - 840
- Бежаницкий район - 52
- Великолукский район - 190
- Гдовский район - 86
- Дедовичский район - 67
- Дновский район - 107
- Красногородский район - 41
- Куньинский район - 39
- Локнянский район - 14
- Невельский район - 143
- Новоржевский район - 25
- Новосокольнический район - 112
- Опочецкий район - 45
- Островский район - 307
- Палкинский район - 52
- Печорский район - 66
- Плюсский район - 102
- Порховский район - 153
- Псковский район - 371
- Пустошкинский район - 26
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район - 22
- Себежский район - 30
- Стругокрасненский район - 47
- Усвятский район - 24.