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Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

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Еще один человек умер от коронавирусной инфекции в Псковской области, пишет Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». За весь период пандемии скончался 61 инфицированный пациент. Всего в регионе коронавирусом заразились 4350 человек (за сутки - 36), выздоровели 3094 (за сутки - 41). Специалисты провели 76040 исследований на коронавирус (за сутки - 658). Смотрите также 11 новых случаев коронавируса выявлено в Крыпецком монастыре Статистика по районам: Псков - 1378

Великие Луки - 840

Бежаницкий район - 52

Великолукский район - 190

Гдовский район - 86

Дедовичский район - 67

Дновский район - 107

Красногородский район - 41

Куньинский район - 39

Локнянский район - 14

Невельский район - 143

Новоржевский район - 25

Новосокольнический район - 112

Опочецкий район - 45

Островский район - 307

Палкинский район - 52

Печорский район - 66

Плюсский район - 102

Порховский район - 153

Псковский район - 371

Пустошкинский район - 26

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район - 22

Себежский район - 30

Стругокрасненский район - 47

Усвятский район - 24.