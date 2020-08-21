Общество

Псковская область заключила соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом

Заключено соглашение о взаимодействии между администрацией Псковской области и всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество». Мероприятие состоялось в штаб-квартире организации в Москве, подписи под документом поставили глава региона Михаил Ведерников и первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Предваряя церемонию подписания, губернатор во время вступительной речи поздравил всероссийскую организацию и всех причастных со 175-летием со дня основания. Михаил Ведерников отметил, что история общества основана на глубоких традициях, которые закладывали великие путешественники, первооткрыватели, ученые и историки.

В настоящее время, по словам главы региона, Русское географическое общество вносит неоценимый вклад в развитие экономики страны и туризма, что заслуживает искреннего восхищения и уважения.

«Псковская область также активно участвует в реализации проектов. Так, в 2020 году в рамках экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды мы передали иконы из Псково-Печерского монастыря в церковь Святой Троицы в Антарктиде. У нас есть много идей и задумок. Уверен, совместными усилиями мы все реализуем», - подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что соглашение станет следующим этапом развития отношений между Псковской областью и Русским географическим обществом.

Артур Чилингаров, в свою очередь, поделился с участниками мероприятия воспоминанием, что основание храма, о котором в своей речи упомянул Михаил Ведерников, было заложено в те времена, когда первый вице-президент Русского географического общества был начальником станции имени Беленсгаузена. «У вас есть программы, у вас прекрасный край. Регион всегда может рассчитывать на наши помощь и поддержку. Мы рады видеть вас в стенах Русского географического общества», - отметил Артур Чилинганов.

В рамках развития регионального отделения Русского географического общества в Псковской области будет организован попечительский совет. Его возглавит губернатор Псковской области.

В завершение мероприятия Артур Чилингаров вручил Михаилу Ведерникову членский билет Русского географического общества.

Отметим, в рамках подписанного соглашения составлена дорожная карта реализации ряда перспективных проектов по разным направлениям сотрудничества. К примеру, в их число входят проекты «Плавучий университет» (даст возможность студентам ПсковГУ изучить природу и географические особенности высоких широт) и «Корабль надежды» (направлен на улучшение качества и безопасности жизни в удаленных поселениях на крайнем Севере России). Псковская область станет площадкой для всероссийского форума молодежных клубов Русского географического общества, региональные и федеральные специалисты примут участие в создании многоплатформенного мультимедийного продукта «Планета Псков».