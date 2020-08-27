Общество

Новый детский сад откроется в Псковском районе в начале октября

Ход строительства детского сада на 270 мест в деревне Неелово оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Штат образовательного учреждения уже укомплектован на 80%. В начале октября планируется ввести детский сад в эксплуатацию. Подрядчик сообщил, что работы идут в соответствии с графиком.

«Здесь абсолютно не проблемный объект», - отметил председатель регионального комитета по ЖКХ Сергей Грахов.

«Сады нам нужны, у нас стоит задача всех обеспечить местами в детсадах, отказаться от вторых смен в школах», - подчеркнул глава региона. Он похвалил подрядчика за качественную работу.

Глава Псковского района Наталья Федорова показала пищеблок и отметила, что приобретено новое оборудование. Далее губернатор осмотрел актовый зал, который тоже будет оснащен необходимым оборудованием в ближайшее время.

Также Наталья Федорова рассказала, что в каждой группе будет своя прогулочная площадка и отдельная площадка для занятий физкультурой.

«Хорошо, молодцы, все продумано. Приятно посещать такие объекты», - сказал губернатор.