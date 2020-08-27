Общество

В 800 тысяч рублей обойдется ремонт ФАПа в псковской деревне Неелово

ФАП в деревне Неелово посетил глава региона Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в Псковский район, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

ФАП обслуживает 4300 человек, в том числе 700 детей. В ходе его осмотра губернатор уточнил, какие именно ремонтные работы необходимо здесь провести. «Основной вопрос отопление», - ответила председатель областного комитета по здравоохранения Марина Гаращенко. Она пояснила, что трубы уже меняли, но решить проблему не удалось.

Марина Гаращенко сообщила, что в 2023 году в Неелово планируется построить новый модульный ФАП или лечебную амбулаторию. Глава региона отметил, что это долгий срок, и в настоящий момент нужно выполнить ремонт существующего здания. Он констатировал, что ФАП в плохом состоянии, в помещении трудно дышать из-за высокой влажности.

Председатель регионального комитета по ЖКХ Сергей Грахов сообщил, что ремонт обойдется примерно в 800 тысяч рублей. По его словам, на эти деньги будут заменены окна, полы, выполнены другие работы.

В ходе общения с губернатором местные жители пожаловались на отсутствие стоматолога и педиатров. Марина Гаращенко проинформировала, что в Неелово планируется создать мобильные педиатрические бригады, которые будут выезжать по графику.