Общество

Председатель облсовпрофа пожелал псковичам оптимизма и здоровья в новом учебном году

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поздравил педагогов, родителей и детей с Днем знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Поздравляю вас с началом нового учебного года! 1 сентября - всенародный праздник, который встречают почти в каждой семье. Это праздник для всех - педагогов и родителей, школьников и студентов. В новом учебном году учителя и ученики встретятся почти после шестимесячного перерыва. Пройден сложный этап дистанционного обучения, прошли каникулы. Все возвращаются снова в классы и учебные аудитории за получением новых знаний. Выражаю огромную благодарность всем, кто работает в сфере образования за их стойкость, профессионализм и неравнодушие. Отдельной строкой хочется поблагодарить и родителей, за их помощь в учебном процессе в период дистанционного обучения. Искренне надеюсь, что сложный этап позади. И, несмотря на некоторые ограничения и изменение учебного процесса, новый учебный год пройдет в спокойной и плодотворной обстановке», - говорится в поздравлении Игоря Иванова.

Он пожелал псковичам оптимизма, здоровья, сил и профессионального успеха в новом учебном году.