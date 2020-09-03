Общество

Документы псковского госархива о преступлениях нацистов включили в федеральный проект

Документы Государственного архива Псковской области включены в федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном Госархиве.

Фото: Государственный архив Псковской области

Всего в проекте были задействованы свыше 90 участников - 44 архива субъектов России, федеральные архивы, архивы ведомств (ФСБ, МВД, Минобороны, МИД России). В результате совместной работы на одном сайте удалось объединить свыше 2,6 тысяч архивных документов о Великой Отечественной войне, многие из которых рассекретили совсем недавно.

Помимо документальных свидетельств о зверствах военных преступников представлены более 10 часов фонозаписей и 3 часа кинохроники.

«Это очень важная и значимая работа, нацеленная на сохранение памяти! Ведь в этих материалах рассказывается о том, что видели своими глазами наши деды и прадеды, что они пережили. Согласитесь, мало кто из них стремился поделиться этим с потомками - слишком велико было горе, слишком болезненными были воспоминания», - отметил директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин.

Познакомиться с материалами можно здесь.