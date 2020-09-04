Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска: муниципальные выборы-2020 на финишной прямой. Бизнес пытается встать на ноги и настаивает на продолжении мер поддержки. Осень наступила: все замерли в опасении роста инфекционных заболеваний и второй волны COVID-19.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.