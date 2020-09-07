Общество

Руководство ФАС России оценило работу СМИ медиахолдинга «Гражданская пресса»

Руководство Федеральной антимонопольной службы России оценило работу СМИ, входящих в медиахолдинг «Гражданская пресса» (ЭПИ «Псковская Лента Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове). Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 8 сентября на семинаре-совещании территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России заместитель руководителя ведомства Алексей Доценко вручил благодарность руководителя ФАС России директору организации Максиму Костикову. Благодарность вручена на основании приказа ФАС, подписанного руководителем федерального ведомства Игорем Артемьевым.

«Спасибо, что даете доносить свою позицию», - сказал заместитель руководителя ФАС России.

«В лице представителей псковского управления антимонопольной службы мы видим редкий пример чиновников, которые максимально открыты для СМИ, всегда готовы прокомментировать, дать объяснения, и свободны в своих критических отзывах. Если бы у нас все госслужащие работали с масс-медиа как сотрудники управления федеральной антимонопольной службы, нам бы было намного легче строить свою работу», - сказал в ответ Максим Костиков.

Грамотой также отмечена работа заместителя директора организации Константина Калиниченко.